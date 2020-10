Achim Doerfer erklärte der Verkäuferin am Reklamationsschalter die Rechtslage. Nach einer Rücksprache mit ihrer Vorgesetzten blieb es bei der Ablehnung der Erstattung der Fahrtkosten. Das wollte der Jurist so nicht hinnehmen: "Da die Rechtslage völlig klar ist, wusste ich auch, das ist nicht viel Arbeit, das juristisch zu klären". Gemeinsam mit einem Kollegen aus seiner eigenen Kanzlei reichte er Klage gegen das schwedische Möbelhaus ein, um zu seinem Geld zu kommen.

Dabei ging es ihm nicht nur um sein Recht. "Was mich auch noch ärgert: Dass Ikea eine Menge Geld spart - dadurch, dass viele Leute diese Rechte nicht kennen", erklärt Doerfer. Und er vermutet, dass Ikea so jährlich Millionen sparen könnte. Kaum war die Klage eingegangen, erkannte Ikea die Forderung an und überwies die 30,30 Euro.