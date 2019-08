Im konkreten Fall hatte ein Mann aus dem Raum Halle geklagt. Er war im September 2012 bei einem Mülltransportunternehmen als Lkw-Fahrer einen Tag probeweise im Einsatz. An dem unbezahlten Arbeitstag zog er sich bei einem Sturz schwere Verletzungen am Kopf zu. Der Mann kann seither nicht mehr arbeiten. Die zuständige Berufsgenossenschaft wollte den Vorfall nicht als Arbeitsunfall einstufen, weil der Mann nicht in den Betrieb eingegliedert gewesen sei und an dem Tag nicht entlohnt werden sollte.