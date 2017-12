Schmerzensgeld für Lebensverlängerung eines Todkranken

Der Vater von Wolfram Woltrich* ist unheilbar krank. Mit einer Demenz im Endstadium ist der Patient bettlägerig und kaum noch ansprechbar. Trotzdem wird er weiterhin über eine Sonde ernährt. Als der Mann ein Jahr später verstirbt, stellt sich heraus, dass eine Sondenernährung bei finaler Demenz eingestellt werden kann. Stattdessen hätte man eine palliative Versorgung einleiten können. Wolfram Woltrich wurde vom behandelnden Arzt darüber nicht ausreichend informiert. Deshalb klagt er auf Schmerzensgeld für seinen verstorbenen Vater. Der Fall landet am Oberlandesgericht München:

Kein Ethikunterricht für Grundschüler Bildrechte: dpa

Jutta Juthe* ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern. In der Grundschule ihrer Kinder erhalten konfessionsgebundene Schüler Religionsunterricht; ein Ethikunterricht für alle anderen ist allerdings nicht vorgesehen. Jutta Juthe stört sich daran, da ihre Kinder ebenfalls einen Anspruch auf eine "moralisch-ethische Erziehung" hätten. Es stelle eine Ungleichbehandlung dar, wenn ihre Kinder daran nicht in Form eines Ethikunterrichts teilhaben könnten. Die Mutter ging mit dieser Beschwerde durch alle Instanzen, bis sie schließlich eine Verfassungsbeschwerde am Bundesverfassungsgericht einreicht. Doch dort lehnt man ab.