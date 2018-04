Urteile der Woche Krankenkassenbeiträge gibt's nur einmal zurück

Bundesfinanzhof (Az. X R 3/16)

Das Ehepaar Wildenbach* ist privat krankenversichert. Bei seiner Kasse gibt es die Möglichkeit, gezahlte Beiträge zurückzuerhalten – und zwar dann, wenn man in einem Jahr keinerlei Leistungen beansprucht hat. Das Paar erhält tatsächlich 741 Euro zurück. Allerdings haben die Eheleute im betreffenden Jahr ihre Krankheitskosten aus eigener Tasche bezahlt. Genau dieses Geld will das Paar jetzt steuermindernd in der Steuererklärung geltend machen. Ist das möglich? Nein, sagte der Bundesfinanzhof:

"Tragen privat Krankenversicherte ihre Krankheitskosten selbst, dann haben sie davon keine steuerlichen Vorteile. Zwar können die Kassenbeiträge als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Zuvor muss davon aber die Beitragsrückerstattung abgezogen werden. Es ist nicht zulässig, auch die selbst getragenen Krankheitskosten steuermindernd zu berücksichtigen."

Bundessozialgericht (Az. B 2 U 3/16 R)

Vor der Fahrt zur Arbeit die Straße auf Glatteis prüfen und hinfallen - kein Arbeitsunfall, stellte ein Gericht klar. Bildrechte: dpa Wiegald Wiesmann* will morgens bei winterlichen Verkehrsverhältnissen mit seinem Auto zur Arbeit fahren. Nachdem er sein Haus verlassen hat, legt er seine Tasche in das geparkte Auto. Dann geht er wieder Straße. Dort möchte er prüfen, ob es Glatteis gibt. Nach einer Meldung des Deutschen Wetterdienstes ist nämlich mit überfrierender Nässe zu rechnen. Das ist offenbar nicht der Fall. Auf dem Rückweg zum Auto stürzt der Mann dann aber an der Bordsteinkante und verletzt sich am rechten Arm. Handelt es sich hier um einen Arbeitsunfall? Das Bundessozialgericht stellt klar:

"Versichert ist immer nur der direkte Weg zur Arbeit. Diesen hat der Mann unterbrochen, als er die Straße betrat. Denn bei der Prüfung der Fahrbahnverhältnisse handelt es sich nur um eine Vorbereitungshandlung für den versicherten Arbeitsweg. Daran ändert sich auch dadurch nichts, dass der Mann die Prüfung als sinnvoll und erforderlich angesehen hat."

Sozialgericht Aachen (Az. S 6 U 135/16)

Es geht also immer um die konkreten Umstände – wie auch im Fall drei: Der Mitarbeiter einer Firma nimmt an einer mehrtägigen betrieblichen Veranstaltung des Partnerunternehmens teil. Dazu gehört als fester Programmpunkt ein Bowling-Turnier mit sämtlichen Teilnehmern. Dabei rutscht der Mann aus und verletzt sich an der Schulter. Bei der Berufsgenossenschaft lehnt man die Anerkennung als Arbeitsunfall ab: Der Mitarbeiter habe sich beim Bowling privaten Belangen gewidmet. Hier urteilte nun das Sozialgericht Aachen zugunsten des Mannes:

"Das Bowling-Turnier war fester Programmpunkt der Veranstaltung", heißt es in der Begründung des Sozialgerichts Aachen. Bildrechte: IMAGO "Maßgeblich ist, dass dem Kläger die Teilnahme an der Fortbildung vom Arbeitgeber vorgeschrieben wurde. Das Bowling-Turnier war fester Programmpunkt der Veranstaltung. Zweck war der Austausch mit Mitarbeitern des Partnerunternehmens. Davon hofften beide Betriebe zu profitieren. Der Kläger hat daher mit der Teilnahme am Turnier eine Nebenpflicht aus seinem Arbeitsverhältnis erfüllt. Dass das Bowlen daneben auch persönlichen Belangen des Mitarbeiters wie der sportlichen Betätigung dient, spricht dem nicht entgegen."

Die Verletzung beim Bowlingturnier war hier also ein Arbeitsunfall.