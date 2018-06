Urteile der Woche Jobcenter muss vertraglich vereinbarte Armut nicht zahlen

Bundesgerichtshof Karlsruhe (Az. X ZR 94/17)

Das Ehepaar Palmenwind* hat schon vor Monaten eine Karibik-Kreuzfahrt gebucht. Drei Tage vor der Abreise erfährt das Paar, dass auf dem Schiff gar keine Kabine für sie reserviert wurde. Um den Jahresurlaub nicht ganz verfallen zu lassen, buchen sie kurzfristig eine Mietwagen-Rundreise durch Florida.

Vom Reiseveranstalter der Kreuzfahrt fordern sie nicht nur die Erstattung der Mehrkosten für die geänderte Reise, sondern auch eine Entschädigung für "nutzlos aufgewendete Urlaubszeit". Dabei veranschlagen sie den vollen Reisepreis der Kreuzfahrt – also eine Entschädigung über 5.000 Euro. In den ersten Instanzen wurde den Palmenwinds nur ein Teil des Reisepreises zugesprochen. Nun hat auch der Bundesgerichtshof in dem Fall entschieden:

"Eine Entschädigung wegen der ausgefallenen Kreuzfahrt über 73 Prozent ist ausreichend. Eine höhere oder vollständige Entschädigung in Höhe des Reisepreises ist nur dann gerechtfertigt, wenn sich der geplante Urlaub so nie wieder nachholen lässt. Darüber hinaus können die Kläger nur eine Entschädigung geltend machen. Entweder für die ausgefallene Reise oder für die Mehrausgaben des Ersatzurlaubes."



Den Aufpreis von knapp 900 Euro muss das Ehepaar also selbst tragen.

Landessozialgericht Celle (Az. L 11 AS 1373/14)

Thilo Thiel* ist mittellos und bestreitet seinen Lebensunterhalt mit Leistungen aus Hartz IV. Als er sich von seiner Ehefrau trennt, vereinbart er mit ihr privat Unterhaltszahlungen. Vertraglich halten sie eine monatliche Zahlung über 1.000 Euro fest. Als Thilo Thiel 60 Jahre alt wird, steht ihm eine Betriebsrente über 260 Euro im Monat zu. Das Geld lässt er allerdings gleich an seine Exfrau überweisen. Weil die Arbeitsagentur die Rente aber als Einkommen des Mannes berechnet, kürzt diese auch seine Leistungen. Dagegen legt der Mann Einspruch ein – schließlich gebe er die Rente als Unterhalt weiter.

Der Fall landet schließlich vor dem Landessozialgericht in Celle: "Um Behörden von eigenen Ermittlungen zu entlasten, sollten vorhandene Unterhaltstitel zwar grundsätzlich der Bedarfsberechnung zugrunde gelegt werden. Im vorliegenden Fall ist eine gesetzliche Unterhaltspflicht aber schon nach Aktenlage offensichtlich nicht gegeben und so zu verneinen. Denn eine gesetzliche Unterhaltspflicht besteht nur, wenn der Partner monatliche Einnahmen über 1.100 Euro hat und somit seine Existenz selbst sichern kann. Unterhaltspflichten dürfen nicht zu Lasten der Allgemeinheit eingegangen werden."



Der Mann muss sich also mit einer Kürzung des Hartz-IV-Satzes abfinden.

Oberlandesgericht Hamm (Az. 9 U86/17)

Eigentlich wollte Brigitte Brill* einen schönen Nachmittag in der Stadt verbringen und durch die Geschäfte bummeln. Als sie durch eines der Kaufhäuser streift, übersieht die betagte Dame allerdings eine offene Bodenluke. Sie stürzt in die zwei Meter mal 80 Zentimeter große Öffnung, direkt in einen Bügelkeller. Dabei bricht sich Brigitte Brill sowohl den Oberarm, als auch einen Innenknöchel.

Weil die Haftpflichtversicherung des Geschäftes nur die Hälfte der Behandlungskosten erstattet, klagt die Krankenkasse der Dame. Erstinstanzlich ohne Erfolg – doch die Richter am Oberlandesgericht Hamm entschieden nun so: "Die Luke hat eine überraschende Gefahrenquelle dargestellt, auf die sich ein Kunde nicht einstellen muss. Eine kurze Ablenkung der Frau durch ein neben ihr stattfindendes Gespräch ist nicht als Mitverschulden zu werten. Vielmehr hat das beklagte Bekleidungshaus einen Verstoß der Verkehrssicherungspflicht zu vertreten und schuldet damit vollständigen Schadenersatz."