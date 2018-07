Gemeinde haftet für zu heiße Metallrampe am Badesee

Landgericht Coburg (AZ: 23 O 457/16)

Familie Wiesenbach fährt gerne an den nahe gelegenen Badesee. Dort betreibt die Gemeinde eine öffentliche Badestelle. Die Kinder der Familie laufen hier eigentlich fast immer barfuß herum. Das tun sie auch, wenn sie auf die Toilette müssen. Zu den sanitären Einrichtungen führt eine Metallrampe. Die ist so stark von der Sonne erhitzt, dass sich die dreijährige Tochter der Familie die Füße verbrennt. Das Mädchen muss deshalb im Krankenhaus behandelt werden. Die Gemeinde lehnt es ab, für den Schaden zu haften und Schmerzensgeld zu zahlen. Die Eltern hätten ihre Aufsichtspflicht verletzt. Am Landgericht Coburg sah man das anders:

"Kinder müssen die Möglichkeit haben, an Badeseen barfuß laufen zu können. Zwar wäre die Erhitzung der Metallplatte hier für Erwachsene erkennbar gewesen. Allerdings gehören ja gerade auch Kinder zu den Benutzern des Badesees, und für die ist die Gefahr eben nicht offensichtlich. Von den Eltern kann außerdem nicht verlangt werden, am Badesee immer in greifbarer Nähe zu sein."

Auch der Hinweis auf die Satzung, in der die Benutzung des Badesees geregelt ist, hilft der Gemeinde hier nicht. Sie zahlt 1.100 Euro Schmerzensgeld.

Landessozialgericht Niedersachsen (AZ: L 16 KR 43/16)

Svenja Svenske bringt in der 30. Schwangerschaftswoche ihr Kind zur Welt, es wiegt nur 1.060 Gramm. Das Frühchen leidet unter erheblichen Herz- und Atemproblemen und muss intensivmedizinisch betreut werden. Grund dafür ist nach der Schlussrechnung des Krankenhauses ein Drogenentzugssyndrom. Die Mutter sei starke Raucherin und habe auch während der Schwangerschaft regelmäßig geraucht. Nach der Geburt habe es deshalb einen erhöhten Pflegeaufwand gegeben. Wie bei anderen Drogen auch müsse das von der Kasse übernommen werden. Am Landessozialgericht Niedersachsen machte man einen Strich durch die Rechnung:

"Tabak ist keine Droge, zumindest hinsichtlich des Krankenhausvergütungsrechts. Unabhängig davon, ob Nikotin im allgemeinen Sprachgebrauch als Droge aufgefasst wird, kann das Gift im Gesundheitssystem nicht mit Opiaten, Methadon oder Heroin gleichgesetzt werden. Die Krankenkasse muss deshalb nicht für den Nikotin-Entzug des neugeborenen Babys aufkommen."

Oberlandesgericht Frankfurt am Main ( AZ: 2 UF 41/18 )

Die Eheleute Falkensee leben getrennt und sie streiten sich um das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre achtjährige Tochter. Das zuständige Amtsgericht spricht der Mutter das Recht zu. Allerdings ergibt sich in der Anhörung des Kindes, dass dies über einen freien Zugang zum Internet verfügt - über Geräte der Mutter und über ein eigenes Smartphone. Das Gericht verfügt, dem Kind das Handy bis zum 12. Geburtstag zu entziehen und feste Regeln für die Nutzung des Internets zu finden - was die Zeiten und Inhalte betrifft. Die Mutter beantragt die Auflagen aufzuheben. In der zweiten Instanz am Oberlandesgericht Frankfurt (Main) hatte die Mutter Erfolg:

"Der Besitz eines Smartphones, Tablets oder Computers mit oder ohne Internetzugang birgt zwar Gefahren, denen Eltern entgegenwirken müssen. Es ist jedoch fraglich, ob generell eine Schädlichkeit angenommen werden kann, wenn den Kindern die Nutzung ermöglicht wird. Die Gefahren sind eher vergleichbar mit denjenigen durch ausgedehnte Fernsehzeiten oder eine ausschließliche Ernährung mit Junkfood. Staatliche Maßnahmen dürften nur dann greifen, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist."

Das minderjährige Mädchen darf sein Smartphone behalten.