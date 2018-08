Auch wer an Demenz erkrankt ist muss eine Reha bekommen dürfen. Bildrechte: dpa

Im ersten Fall geht es um eine Patientin, bei der vor fünf Jahren Alzheimer diagnostiziert wurde. Ihr Arzt beantragt eine stationäre Rehamaßnahme - und zwar in einem speziell auf Alzheimerpatienten ausgerichteten Therapiezentrum. Dadurch könne der Krankheitsverlauf günstig beeinflusst werden. Ziele sind die körperliche und geistige Aktivierung der Patientin und die Hilfe zur teilweisen Selbsthilfe. Die Krankenkasse schaltet den Medizinischen Dienst ein. Der meint, die Patientin sei zu einer sinnvollen Reha nicht mehr in der Lage, es gebe keine positive Prognose. Die Krankenkasse leht deshalb die Kosten von 5.600 Euro für die vierwöchige Reha ab. Am Landessozialgericht Baden-Württemberg sah man den Fall so: