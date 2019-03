Hohes Alter schützt vor Wohnungskündigung

Die 87-jährige Seniorin darf ihre Wohnung behalten, weil ein Umzug "wegen ihres hohen Alters nicht zumutbar ist". Bildrechte: Picture Point

Seit 1997 wohnt Liselotte Lindner* in einer Zweiraumwohnung zur Miete. Die 87-Jährige erhält nun einen Brief ihres Vermieters, in dem er der betagten Dame wegen Eigenbedarfs kündigt. Die Frau solle die Wohnung in ein paar Monaten räumen. Liselotte Lindner widerspricht dem Kündigungsschreiben und verweist auf ihr hohes Alter sowie ihren schlechten Gesundheitszustand.



Sie schreibt, dass sie mit dem Wohnort verwurzelt sei und sich eine andere Wohnung nicht leisten könne. Das will der Vermieter allerdings nicht akzeptieren. Er reicht Räumungsklage gegen die Frau ein. Doch am Landgericht Berlin gibt man dieser Klage nicht statt.