Seit Mitte Juli hatten Meinungsforscher in Gruppengesprächen und dann in der Umfrage mit 1.600 Teilnehmern getestet, wie die vier Modelle bei Verbrauchern ankommen. Die Befragung wird von dem unabhängigen Markt- und Meinungsforschungsinstitut INFO GmbH durchgeführt.

Der in Frankreich entwickelte Nutri-Score besteht aus fünf Buchstaben (alphabetisch von A–E), die zusätzlich nach dem Ampelsystem abstufend farblich markiert sind (grün, hellgrün, gelb, orange, rot). Die Ampel soll, im Gegensatz zu herkömmlichen Nährwert-Angaben, auf der Vorderseite der Packung aufgedruckt sein. Wie ausgewogen ein Lebensmittel ist, ergibt sich aus einer Rechnung: Ungünstige Nährwertelemente wie etwa Zucker oder gesättigte Fettsäuren bekommen, auf hundert Gramm gerechnet, Pluspunkte. Positive Nährwertelemente bekommen hingegen Minuspunkte und werden von den Pluspunkten abgezogen. Je niedriger der Score also ist (A und B), desto eher eignet sich das Lebensmittel für einen gesunden Lebensstil und zum täglichen Verzehr.

Das Wirtschafts-Modell, das der Spitzenverband der Lebensmittelwirtschaft vorgelegt hat, existiert bisher nur in der Theorie. Fünf Tortendiagramme zeigen Informationen über Kalorien, gesättigte sowie ungesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz pro 100 Gramm. Eine hervorgehobene Fläche in jedem Kreis zeigt an, wie viel Prozent der täglichen Zufuhr der Verzehr von 100 Gramm bedeutet - je mehr, desto größer färbt sich die Fläche in lila oder hellblau.

Das bundeseigene Max-Rubner-Institut (MRI) hat im Auftrag des Ministeriums ein weiteres System entwickelt: Das "MRI-Modell" zeigt Salz, Zucker und Fett je 100 Gramm in separaten Waben an. Bei niedrigem Gehalt sind die Felder jeweils blaugrün gefärbt. Daneben zeigt eine große Wabe eine Gesamtbewertung. Je günstiger sie ausfällt, desto mehr von fünf Flächen haben einen schwarzen Stern und sind blaugrün ausgefüllt.

Länder wie Frankreich und Belgien setzen den Nutri-Score bereits auf freiwilliger Basis ein, auch in Großbritannien gibt es seit 2013 eine Nährwert-Ampel. Weitere Länder arbeiten an der Umsetzung, so etwa Spanien und die Schweiz. Schon seit über zehn Jahren wird in der EU über das Thema gestritten. Die Einführung einer europaweit geltenden Kennzeichnung scheiterte 2010 am Widerstand der Lobby der Lebensmittelhersteller.