Betroffenen des Software-Betrugs des Volkswagenkonzerns könnte bald geholfen werden. Verbraucherschützer wollen stellvertretend für Tausende vor Gericht ziehen. Klaus Müller, Vorstandschef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) nennt die geplante Musterfeststellungsklage einen Meilenstein. "Am 1. November tritt die neue Klagemöglichkeit in Kraft", sagt er. Man wolle dann beim Oberlandesgericht Braunschweig eine Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen einreichen.

Es ginge darum, das Bestmöglichste für die eigenen Mitglieder und alle anderen vom Dieselskandal Betroffenen zu erreichen. Gemeinsam sei man stärker, meint Markl. Und weiter: "Es darf hier nicht um Eitelkeiten einzelner Verbände gehen sondern darum, betroffene Verbraucher bei der Eintragung im Klageregister zu beraten, sie mit Informationen zu versorgen und den Prozess in ihrem Sinne erfolgreich und erfolgversprechend zu begleiten."

Gurkmann erklärt: "Das Gericht wird voraussichtlich innerhalb weniger Tage die Klage zustellen. Das ist auch der Zeitpunkt, in dem die Verjährung für all diejenigen gestoppt wird, die sich dann in das Register eintragen." Zunächst prüfe aber das Gericht erste Zulässigkeitskriterien. Als Klage führender Verband müsse man zehn Fälle glaubhaft machen.