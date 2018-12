Das gilt für Kerzen in Adventskränzen oder anderen Gestecken genauso wie für Weihnachtsbaumkerzen. Auch die kleinsten Teelichter sollten nie unbeobachtet im Nachbarzimmer brennen. Schon ein kleiner Windstoß oder herumfliegendes Zeitungspapier kann in Sekundenschnelle für ein Feuer sorgen.

In den meisten Bundesländern sind Rauchmelder auch in Privathäusern inzwischen Pflicht, darunter in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Wenn man einen Rauchmelder in der Wohnung hat, ist man allerdings nicht vor Bränden geschützt, denn er schlägt erst an, wenn es bereits brennt. Trotzdem sind Rauchmelder immens wichtig, denn sie können Leben retten - etwa wenn in der Wohnung ein Feuer ausbricht, während Sie schlafen.