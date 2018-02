Diese Frage oder Bitte werde immer mal wieder an die Dresdner Verkehrsbetriebe herangetragen, sagt Martin Gawalek, dort zuständig für Verkehrsmanagement und Marketing. Das Problem dabei sei, dass die Fahrer vor allem pünktlich sein sollten. "Wenn sie während der Arbeit noch solche Bestätigungen ausfüllen, wäre das für den weiteren Fahrtverlauf schwierig. Dann würde man weitere Verspätungen produzieren."

Bestätigungen für den Fall von Verspätungen, die gibt es natürlich trotzdem. Betroffene Bahn- oder Buslinie, die Haltestelle und die ungefähre Zeit – mehr braucht man nicht, um sich eine Störung im Betriebsablauf der DVB bestätigen zu lassen. Das erledigt der Kundendienst der Verkehrsbetriebe per E-Mail, Brief oder Telefon.

Auch persönlich sei man jederzeit willkommen, sagt André Gottwald, Schichtleiter im Kundendienstzentrum am Dresdner Postplatz. "Bestätigungen können wir für eine Störung im Betriebsablauf, beispielsweise einen Verkehrsunfall oder Fahrleitungsprobleme, aber auch für witterungsbedingte Ausfälle ausstellen."

Was nicht bestätigt werden könne, sagt Gottwald, das seien die kleinen Verspätungen: Wenn mal ein Anschluss nicht geschafft werde und der Kunde dadurch fünf oder zehn Minuten später ans Ziel kommt. Nachfragen seien eher selten, hebt er hervor. Was sicher auch an der Pünktlichkeitsrate der DVB von über 90 Prozent liegen dürfte.