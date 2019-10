Vor Kurzem habe ich eine Woche in Österreich verbracht und sofort nach meiner Ankunft eine SMS meines Mobilfunkanbieters bekommen, die mich über den Tarif in Österreich informierte: "Sie zahlen für Gespräche innerhalb des Landes und nach Deutschland 75 Cent pro Anruf plus 19 Cent pro Minute, SMS 10 Cent."

Und tatsächlich: In einigen Verträgen, beispielsweise bei O2, gibt es die Option, auch außerhalb der EU, zum Beispiel in Australien oder in der Schweiz, Roaming zu nutzen. Diese Option haben auch andere Anbieter vor 2017 angeboten, allerdings wurden die Verträge dann automatisch umgestellt, als die EU-Regelung in Kraft trat.