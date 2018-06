Doch seien die Kabel- und Telefon-Kunden noch besser dran, als beispielsweise Kunden eines Sportstudios. Deren Vertrag müsse auf jeden Fall bis zum Ende bezahlt werden, also vielleicht sogar länger, als ein Jahr – auch, wenn das Sportstudio am neuen Wohnort gar nicht vorhanden ist. "Bei Telekommunikationsleistungen gibt es die Besonderheit, dass wir hier eine Regelung im Telekommunikationsgesetz haben. Diese besagt, dass man ein dreimonatiges Sonderkündigungsrecht hat. Leider ist die Regelung so unglücklich formuliert, dass man darauf nicht genau lesen kann, ob das Sonderkündigungsrecht schon vor dem Umzug oder erst ab dem Umzugstermin ausgeübt werden kann."

Die Verbraucherschützer zogen deshalb vor Gericht. Und so wurde Klarheit geschaffen, allerdings anders, als sich die Verbraucherschützer es erhofften. "Die Verbraucherschützer haben verloren: Sowohl vor dem Oberlandesgericht in München, als auch vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf. Beide Gerichte sahen es so, dass das Sonderkündigungsrecht erst ab dem Zeitpunkt des Umzuges besteht und ich deswegen auch nach an Vodafone zahlen muss, selbst wenn mir überhaupt keine Leistung mehr an dem jeweiligen Ort angeboten wird.", sagt Medienanwalt Christian Solmecke.