Fragen & Antworten Wann ist Schwarzfahren eine Straftat?

Allerdings gibt es Ausnahmen, etwa versehentliches Schwarzfahren. Wer zum Beispiel eine Monats- oder Jahreskarte besitzt, diese aber zu Hause vergessen hat, begeht keine Straftat. Gegen eine Bearbeitungsgebühr kann in so einem Fall die gültige Karte nachgereicht werden.

Sollte in der Bahn oder an Ihrer Haltestelle der Ticketautomat oder –entwerter nicht funktionieren, raten Experten dazu, sich Uhrzeit und Gerätenummer zu notieren oder ein Foto mit dem Handy zu machen. In der Bahn sollten Sie den Fahrer ansprechen, ob sie bei ihm ein Ticket nachlösen können. Sollte das nicht möglich sein, müssen sie rein rechtlich an der nächsten Station aussteigen und dort ein Ticket erwerben. Bleiben Sie einfach sitzen, gilt das als Schwarzfahren.