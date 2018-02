Das sieht auch der Gesetzgeber so und hat die Postuniversaldienstleistungsverordnung, kurz PUDLV, eingeführt. Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen erklärt, dass nach dieser Regelung 80 Prozent der Briefe am ersten Werktag nach dem Einlieferungstag beim Empfänger sein müssten. 95 Prozent der Briefe sollten am zweiten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag ausgeliefert sein.

Die Interventionen der Agentur führten häufig zu einer Verbesserung für den Kunden, sagt Bongartz von der Bundesnetzagentur. Mehr als 6.000 Beschwerden gingen bei der Bonner Behörde 2017 ein. Das sind mehr als doppelt so viele wie 2016. In Sachsen gab es über die Deutsche Post im vergangenen Jahr 92 Beschwerden. Beim regionalen Dienstleister Citypost gingen keine Beschwerden ein.

Die Deutsche Post war für ein Gespräch zu diesem Thema nicht zu erreichen, äußerte sich auf Anfrage von MDR AKTUELL aber schriftlich. Alle betrieblichen Abläufe seien darauf ausgerichtet, die anvertrauten Brief- und Paketsendungen schnell, sicher und zuverlässig zu bearbeiten und zuzustellen. "Um dies zu überprüfen, lassen wir die Qualität unserer Zustellung regelmäßig in einem TÜV-zertifizierten Verfahren messen." Diese externen Messungen zeigten, dass etwa 94 Prozent der Briefsendungen in Deutschland ihren Empfänger bereits am nächsten Werktag erreichen.