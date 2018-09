In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "test" raten die Verbraucherexperten davon ab, Babys unter 12 Monate auf einer als mangelhaft eingestuften Matratze schlafen zu legen. Manche Produkte seien so weich, dass der Kopf darin einsinken könne. Liegt das Baby auf Nase und Mund, könne es ersticken. In den ersten Monaten sind Kinder nicht in der Lage, den Kopf zu heben oder zu drehen.