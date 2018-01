Unschlagbar günstige Preise beim Kleiderkauf im Netz sollten nach Ansicht von Verbraucherschützern misstrauisch machen. Marktwächterexperten der Verbraucherzentrale Brandenburg warnten am Montag vor Kleiderhändlern, die aus Asien versenden.

Die bestellte Kleidung sei oft schlecht geschnitten oder aus einem anderen Material als angegeben, stellten sie in einem Stichprobentest fest. So wurden Kleider auf einer getesteten Website etwa mit Baumwolle ausgezeichnet, tatsächlich waren sie aber aus Polyester.



Knapp die Hälfte der deutschen Internetnutzer hat einer Umfrage zufolge schon einmal Waren aus Asien bestellt. Dabei sei der Hälfte der Besteller gar nicht bewusst gewesen, dass ihr Einkauf aus Asien geliefert wurde. An der Umfrage im Auftrag der Verbraucherzentrale nahmen Mitte Oktober mehr als 1.000 Internetnutzer teil.