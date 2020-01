Auf die Frage, ob man mit einen alkoholfreien Januar den Dezember sozusagen "ausgleichen" könne, antwortet Steven Dooley, das wäre ein Trugschluss. "Es ist nur so, dass die Leber auch sehr gut regeneriert und wenn Sie ihr eine Phase gönnen, in der sie dann eben nicht mehr gestresst wird, dann hat sie eben Zeit, zu regenerieren."

Das heiße aber nicht, dass man Dinge ausgleichen könne, die in "diesen Exzessen" irreversibel stattgefunden hätten, wenn etwa Zellen abgestorben oder in ihrer gnomischen Struktur verändert seien.

Was im Dezember Schaden angerichtet hat, lässt sich also im Januar nicht ungeschehen machen. Und wie streng muss man das Fasten nehmen? Auf die Frage, ob schon ein Bier auf der Geburtstagsfeier diese Erholungsphase der Leber stört, sagt Steven Dooley:

Wem das schwerfällt, dem könnte es helfen, in Gemeinschaft zu fasten. In Großbritannien wurde 2013 die Aktion "Dry January" ins Leben gerufen, der "trockene Januar". Ziel ist ein alkoholfreier Januar. Dabei kann man zum Beispiel per App nachschauen, wie viele Kalorien und wie viel Geld man beim Fasten gespart hat. Inzwischen beteiligen sich laut Website der Kampagne mehr als vier Millionen Menschen an der Aktion.