Grillen, Feiern, Rauchen Was ist auf dem Balkon erlaubt?

Egal, ob der Grill an ist oder nicht - wer in direkter Nachbarschaft feiert, hat Ruhevorschriften einzuhalten, erklärt Anwalt Hoffmann weiter. Die meisten Hausordnungen verbieten Lärm jeglicher Art nach 22 Uhr. Wer dann auf dem Balkon oder im Hof sitze, um noch mit Freunden zu feiern, solle auf die Lautstärke achten: Keine Musik mehr und die Gesprächslautstärke sollte auf ein Minimum reduziert sein.

Auch beim Rauchen allein auf dem Balkon ist nicht alles erlaubt. So kam in einem Fall in Brandenburg ein Gericht zu dem Urteil, dass ein Nachbar den Qualm von 20 Zigaretten am Tag nicht hinnehmen muss.