Fluggast-Rechte Was tun bei Streik?

Flugausfälle und lange Wartezeiten – darauf müssen sich Flugreisende einstellen, wenn zu Warnstreiks an Flughäfen aufgerufen wird. Was können Reisende in solchen Fällen tun? Und ab wann ist eine Entschädigung fällig?