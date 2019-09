Wein landet meist in Flaschen im Einkaufswagen. Aber es gibt noch zwei andere Varianten. Zum Einen im Tetrapack, was absolut nicht zu empfehlen ist. Eine tolle Alternative ist die Back-in-Box. Der Wein landet in einer Box. Daher der Name. Darin ist ein Weinschlauch aus Plastik. Klingt erst mal nicht so schön. Der große Vorteil: Es kommt kein Sauerstoff an den Wein. Der Wein oxidiert nicht. Man kann den Wein bis zu drei Monate lang im Kühlschrank aufbewahren. Ideal also für Alltagsweine.