Schäden vorbeugen Wie nützlich Wassermelder sein können

In Deutschland sind in jedem Neubau Rauchmelder vorgeschrieben. In vielen Bundesländern sind sie inzwischen auch in Bestandsbauten Pflicht. Auch Wasser kann bedrohlich werden und immense Schäden im Haus oder in der Wohnung verursachen. Nur sind Wassermelder längst nicht so verbreitet wie Rauchmelder.

von Sven Kochale, MDR AKTUELL