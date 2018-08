Blutdrucksenker Wer kann jetzt noch Valsartan liefern?

Lieferengpässe haben Novartis, Mylan, Aurobindo und TAD, die vier verbliebenen Valsartan-Hersteller, noch nicht offiziell beim BfArM angemeldet. Und tatsächlich sieht es noch gut aus in den Lagern der Hersteller. So sind der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände keine flächendeckenden Lieferprobleme bekannt, wie ein Sprecher MDR AKTUELL sagte.

Auch die Hersteller selbst sind noch verhalten optimistisch. Am besten sieht es einem Bericht der "Deutschen Apotheker Zeitung" zufolge bei Mylan aus. Das Unternehmen hat demnach Apotheker und Ärzte in einem Schreiben darüber informiert, dass bei direkter Bestellung alle relevanten Dosen und Packungsgrößen lieferbar seien. Mylan gehe zudem davon aus, auch in Zukunft liefern zu können.