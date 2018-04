Arbeit Wie weit darf Kritik am Unternehmen gehen?

Es sei das "dysfunktionalste" Unternehmen, in dem sie je gearbeitet habe. Das hat Kim Hammonds, die Ex-IT-Chefin der Deutschen Bank, Medienberichten zufolge bei einem Treffen der 150 wichtigsten Führungskräfte gesagt. Getrennt hätten sich die Bank und sie zwar in gegenseitigem Einvernehmen, trotzdem wird ihr kritisches Zitat in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Aber wie sieht es rechtlich aus: Was darf man über das Unternehmen sagen und was nicht?

von Christine Reißing, MDR AKTUELL