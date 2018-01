Mietrecht Wohnungen für Urlauber: Mieter in Leipzig abgemahnt

Hauptinhalt

Urlaub in den Wohnungen anderer Menschen – das ist vereinfacht gesagt das, was Übernachtungsportale anbieten. Allerdings: Was für die Gastgeber ein netter Zuverdienst ist, ärgert Vermieter und Hauseigentümer. Denn eine Mietwohnung gegen Geld Touristen zu überlassen, ist normalerweise nicht erlaubt. In Leipzig haben deshalb schon einige Mieter Ärger bekommen. Doch wo genau sind die Grenzen und wie kann der Vermieter das kontrollieren?

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL