Die Initiative kündigte an, die nächsthöhere Instanz anzurufen. Es war die zweite Niederlage des Nichtrauchervereins. Vor einem Jahr hatte schon das Landgericht München in der ersten Instanz die Klage abgewiesen. Nächste Etappe wird der Bundesgerichtshof in Karlsruhe sein. "Pro Rauchfrei" will notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof gehen.