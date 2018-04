Hintergrund Zuckersteuer und dafür mehr Süßstoffe?

Vor allem Honig, Obst und Gemüse enthalten den Einfachzucker Fructose, auch Fruchtzucker genannt. Diese natürliche Fructose gilt als nicht gesundheitsgefährdend, im Gegensatz zur hochkonzentrierter industriell hergestellter Fructose. Die wird vielen Fertigprodukten zur Süßung und Geschmacksbildung zugesetzt. Dabei wird ausgenutzt, dass Fructose preiswert hergestellt werden kann und doppelt so süß ist wie Glucose, bekannt auch als Traubenzucker. Glucose als zweiter Bestandteil von Zucker ist der wichtigste Energielieferant für den menschlichen Organismus. Die Körperzellen bevorzugen Glucose zur Energiegewinnung und können sie schneller in Energie umwandeln, während die Fructose nur über Umwege Energie liefert.

Natürlicher Fruchtzucker steckt zum Beispiel in Äpfeln - und Apfelsaft. Bildrechte: Colourbox

Die Einfach-, Zweifach- und Mehrfachzucker sowie die sogenannten Zuckeralkohole (Polyole) sind alles Kohlenhydrate. Auf Nahrungsmittelverpackungen und in Nährwerttabellen werden die Ein- und Zweifachzucker zusätzlich unter "davon Zucker" angegeben. Die übrigen Kohlenhydrate sind also entweder Zuckeralkohole, wie Sorbitol, oder Mehrfachzucker wie Stärke oder Glykogen.

Zuckeraustauschstoffe sind süß schmeckende Verbindungen, meist Zuckeralkohole. Sie haben einen geringeren Einfluss auf den Blutzuckerspiegel als Haushaltszucker und werden daher in der Diabetikerernährung verwendet. Auch findet man sie oft in Kaugummis oder Zahnpasta. Ihre Süßkraft ähnelt der von Haushaltszucker, aber sie haben einen geringeren Brennwert.

Zuckeralkohole werden meist aus Früchten und Gemüse gewonnen. Sie gelten aus gesundheitlicher Sicht als unbedenklich, können jedoch in größeren Mengen abführend wirken. In der Lebensmittelkennzeichnung tauchen sie als E-Stoffe auf, etwa E 420 (Sorbit), E 953 (Isomalt) oder E 967 (Xylit). Auch Fructose, Isomaltulose und Maissirup werden zu den Zuckeraustauschstoffen gezählt.

Häufig verwendete Süßstoffe sind Acesulfam (E 950), Aspartam (E 951), Cyclamat (E 952) und Saccharin (E 954). Im Gegensatz zu Zuckeraustauschstoffen sind Süßstoffe gesundheitlich umstritten. Studien zu möglichen Langzeitfolgen gelangten zu unterschiedlichen Ergebnissen. So gibt es Hinweise auf ein erhöhtes Krebsrisiko.

Als relativ neuer Süßstoff ist Stevia (E 960) seit Ende 2011 in der EU zugelassen. Es wird auf natürliche Weise aus den Blättern der Steviapflanze gewonnen. Die auch als Süßkraut bekannte Pflanze wird schon seit Jahrhunderten in Südamerika zur Würze und als Heilpflanze genutzt. Die Pflanze mit dem Lakritzaroma wird inzwischen auch in Asien massenhaft angebaut. Stevia ist etwa 300 Mal süßer als Zucker und hat keine Kalorien. Wie andere Süßstoffe sollte der tägliche Verzehr begrenzt werden, wegen einer gefäßerweiternden und blutdrucksenkenden Wirkung.