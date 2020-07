Bund und Länder hatten in der vergangenen Woche zunächst kostenlose, freiwillige Corona-Tests für Urlauber aus Risikogebieten beschlossen. An den mitteldeutschen Flughäfen ist bislang nur eine einzige Teststelle errichtet worden. Am Flughafen Leipzig/Halle können sich Reise-Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten freiwillig untersuchen lassen. Allerdings gilt das Angebot der Stadt Halle nur für Bürger aus der Saalestadt. Für Reisende aus anderen Orten soll eine Testmöglichkeit erst in den kommenden Tagen zur Verfügung stehen. Dieser Test kostet nach MDR-Informationen etwa 150 Euro. Der Test ist laut Gesundheitsamt unabhängig davon, ob ein Reisender aus einem Corona-Risikogebiet kommt oder nicht.

Zentrales Kriterium ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern können sich freiwillig kostenlos innerhalb von 72 Stunden testen lassen – dann nicht am Flughafen, sondern etwa in Arztpraxen oder Gesundheitsämtern. Ziel ist es, die Ausbreitung des Virus auch in der Hauptreisezeit einzudämmen, in der Millionen Bundesbürger wieder im In- und Ausland unterwegs sind. Es soll verhindert werden, dass sich infizierte Urlauber aus Regionen mit größeren Corona-Ausbrüchen in Deutschland verteilen.