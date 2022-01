Das moderne Erscheinungsbild von MDR.DE ist luftiger und offener gestaltet sowie klar auf die mobile Nutzung ausgerichtet. Denn immer mehr Userinnen und User nutzen mit dem Smartphone die MDR Telemedienangebote. Im vergangenen Jahr stieg die mobile Nutzung nochmals kräftig an: Im Dezember 2021 konnte der MDR über 41,4 Mio. Visits über Smartphones im Vergleich zu 12,7 Mio. Zugriffen über Desktop-Computer, Tablet und Smart TV verzeichnen. Umso mehr war es ein Anliegen, MDR.DE an die Nutzungsgewohnheiten und Bedürfnisse des Publikums sowie an den technologischen Fortschritt anzupassen.