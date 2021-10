Der Frust sei groß, berichten Feuerwehrleute. In einigen Fällen seien zu viele freiwillige Wehren auf einmal zu einem Einsatz geschickt worden. In anderen Fällen erhielten die Kameraden zu wenig Informationen, was sie vor Ort erwarte, oder die Leitstelle sei nicht erreichbar gewesen. Dadurch wachse die Belastung, freiwillige Feuerwehrleute würden über alle Maßen strapaziert.