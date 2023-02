Justiz Nach Masken-Beschluss: Weimarer Richter legt Beschwerde gegen Suspendierung ein

Der wegen Rechtsbeugung angeklagte Weimarer Amtsrichter hat gegen seine vorläufige Suspendierung Beschwerde eingelegt. Diese wird nun am Dienstgerichtshof für Richter am Thüringer Oberlandesgericht in Jena verhandelt. Der Richter hatte 2021 einen umstrittenen Beschluss zur Maskenpflicht an Weimarer Schulen gefällt.