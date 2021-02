Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sinkt weiter. Erstmals seit drei Monaten gebe es wieder weniger als 200.000 akut Infizierte, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag. Allerdings sinke die Zahl der Infektionen noch nicht schnell genug. Die Bundesregierung und das Robert Koch-Institut (RKI) sehen daher noch keinen Grund zur Entspannung in der Pandemie.

Besonders die Virusvariante, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde, sei besorgniserregend, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Sie sei inzwischen in 13 von 16 Bundesländern nachgewiesen worden und habe eine Verbreitung von etwa sechs Prozent in Deutschland erreicht. Wie in anderen europäischen Ländern sei aber damit zu rechnen, dass sich die Mutationen weiter ausbreiten und die Bekämpfung der Pandemie dadurch erschwert wird. Die britische Variante ist laut RKI ansteckender und verursacht wohl schwerere Krankheitsverläufe. Covid-19 sei damit insgesamt gefährlicher geworden.