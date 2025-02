Bildrechte: imago images/Fotostand

Autobahn gesperrt A9: Schwerer Unfall mit elf Autos bei Bitterfeld

21. Februar 2025, 18:19 Uhr

Nach einem schweren Unfall bei Bitterfeld-Wolfen ist die A9 in Richtung Berlin am Freitagnachmittag gesperrt worden. Die Autobahn war am Morgen bereits nach einem Unfall bei Naumburg zwischenzeitlich gesperrt.