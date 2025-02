Auf der Autobahn 9 sind am Freitagnachmittag bei einem Unfall zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld insgesamt 13 Fahrzeuge beteiligt. Dabei wurde ein 33-jähriger Mann schwer verletzt und eine 24-Jährige leicht.

Den Angaben zufolge ist ein Lkw beim Spurwechsel zwischen den Anschlussstellen Bitterfeld-Wolfen und Thurland in Fahrtrichtung Berlin mit einem Auto zusammengestoßen. In der Folge seien weitere Fahrzeuge beschädigt worden.

Die A9 wurde an der Unfallstelle über Stunden gesperrt. Gegen 22:30 Uhr sei die Sperrung an der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen aufgehoben und der Verkehr in Fahrtrichtung Berlin wieder vollständig freigegeben worden.