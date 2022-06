Das sogenannte Dieselnetz in der Mitte Sachsen-Anhalts wird für 2024 im Sommer neu ausgeschrieben. Damit ist eine fristgerechte Ausschreibung möglich, an der sich Abellio aber nicht mehr beteiligen wird. Die derzeit verwendeten Fahrzeuge sollen an den neuen Betreiber übergehen. Auch das Personal soll dabei übernommen werden.