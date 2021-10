Hier fährt Abellio in Deutschland Das Bahnunternehmen Abellio ist in Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg im Regionalverkehr aktiv. In Sachsen-Anhalt bedient das Unternehmen unter anderem die Strecken zwischen Halle und Bernburg sowie Magdeburg und Aschersleben. Der Marktanteil am Regionalverkehr im Land liegt bei fast der Hälfte. In Thüringen fahren Abellio-Züge unter anderem zwischen Jena und Saalfeld sowie von Nordhausen nach Heiligenstadt. Es gibt aber auch länderübergreifende Verbindungen, zum Beispiel von Leipzig nach Eisenach oder von Halle nach Kassel.