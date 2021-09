Das Bahnunternehmen Abellio ist in Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg im Regionalverkehr aktiv. In Sachsen-Anhalt bedient das Unternehmen unter anderem die Strecken zwischen Halle und Bernburg sowie Magdeburg und Aschersleben. Der Marktanteil am Regionalverkehr im Land liegt bei fast der Hälfte.