Trotz Ausfällen Mehr Fahrgäste auf Abellio-Zugstrecken in Sachsen-Anhalt und Thüringen

Das Zugunternehmen Abellio konnte seine Fahrgastzahlen auf den Strecken in Sachsen-Anhalt und Thüringen deutlich steigern. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 sind in diesem Jahr rund 20 Prozent mehr Fahrgäste in den Zügen unterwegs gewesen. Ein Grund dafür ist die Einführung des Deutschlandtickets.