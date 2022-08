Das Bahnunternehmen Abellio hat weitere Zugausfälle und Verspätungen angekündigt. Wie Pressesprecher Rainer Thumann MDR SACHSEN-AHNALT mitteilte, erwartet das Unternehmen punktuell weitere Ausfälle am Donnerstag, Freitag und Samstag. Das Stellwerk in Sangerhausen könne am kommenden Samstag für mehrere Stunden nicht besetzt werden, was zu Einschränkungen und Verspätungen im Zugverkehr führen werde, so der Sprecher.