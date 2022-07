Bahnreisende in Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich auf Ausfälle beim Zugbetreiber Abellio einstellen. Wie das Unternehmen mitteilte, gibt es personelle Engpässe aufgrund einer hohen Anzahl von Krankmeldungen beim Fahrpersonal. Insbesondere die Regionen Südharz, Mansfelder Land und Eichsfeld seien betroffen.

Vor allem an diesem Wochenende sei mit Ausfällen im gesamten Abellio-Netz zu rechnen. Reisende sollen sich frühzeitig auf den Internetseiten von Abellio, über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800 223 55 46 oder in der Fahrplanauskunft der Verkehrsverbünde und der Deutschen Bahn informieren, ob sie von den Ausfällen betroffen sind. Man arbeite mit Hochdruck daran, so viele Züge wie möglich fahren zu lassen.