Bei Abellio ist es in den vergangenen Monaten immer wieder auch wegen unbesetzter Stellwerke zu Zugausfällen gekommen. Für deren Betrieb ist die Deutsche Bahn (DB) zuständig. Hier verweist man auf Mitarbeiterengpässe. Derzeit könnten auf der Strecke Halle – Sangerhausen – Kassel Stellwerke nicht durchgehend besetzt werden. Auch das Stellwerk in Halle-Nietleben sei vor allem in den Nachtstunden nicht besetzt, so dass es zu Einschränkungen komme.

Die Situation sei äußerst schwierig, sagte eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT. "Wir wissen, dass wir den Reisenden aktuell nicht die Zuverlässigkeit und Qualität bieten, die sie zu Recht von uns erwarten." Mittelfristig werde die Anzahl der Ausbildungsplätze und die Rekrutierung von Quereinsteigern ausgebaut. "Dazu gehört der Aufbau von zusätzlichen Schulungszentren unter anderem in Halle und Magdeburg", so die Sprecherin.

Im Zeitraum bis 2027 werden nach Bahn-Angaben elektronische Stellwerke in den Bahnhöfen Röblingen am See, Sangerhausen und Eisleben in Betrieb genommen. "Damit gelingt eine Zentralisierung der Betriebsführung und in deren Folge ein effizienterer und flexiblerer Personaleinsatz", verspricht die Bahn.