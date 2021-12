Am ersten Dezemberwochenende kann es zu mehreren Fahrtausfällen auf den Verbindungen von Abellio Rail in Sachsen-Anhalt kommen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, gibt es personelle Engpässe aufgrund der hohen Anzahl von Krankmeldungen in der Corona-Pandemie. Dadurch könne der geregelte Ablauf voraussichtlich nicht gewährleistet werden. Schon am vergangenen Wochenende hatte Abellio ähnliche Probleme gemeldet.