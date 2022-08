Bahnreisende müssen sich auch in den nächsten Tagen auf Zugausfälle und Verspätungen in Sachsen-Anhalt und den angrenzenden Bundesländern einstellen. Wie Pressesprecher Rainer Thumann vom Bahnunternehmen Abellio MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, könne das Stellwerk in Sangerhausen am Samstag für mehrere Stunden nicht besetzt werden, was zu Einschränkungen und Verspätungen im Zugverkehr führen werde, so der Sprecher.