Auf den seit einigen Tagen von Bauarbeiten betroffenen Zugstrecken Blankenburg – Langenstein und Bernburg – Könnern fährt ab Montag ein Schienenersatzverkehr. Das hat das Bahnunternehmen Abellio angekündigt. Abellio betreibt in der Region mehrere Regionalbahn-Verbindungen und war nach eigenen Angaben Anfang August von Instandsetzungsarbeiten der DB Netz AG überrascht worden. Diese betreibt das Eisenbahnnetz.

Bahnreisende in Sachsen-Anhalt und den angrenzenden Bundesländern müssen sich seitdem auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Am vergangenen Samstag trug dazu laut Abellio-Pressesprecher Rainer Thumann auch ein zeitweises unbesetztes Stellwerk in Sangerhausen dazu bei. Ähnliche Probleme gibt es beim Stellwerk Oberröblingen.