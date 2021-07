Trotz Corona-Pandemie Schnitt der Abiturnoten in Sachsen-Anhalt deutlich verbessert

Der Schnitt der Abiturnoten in Sachsen-Anhalt ist in diesem Jahr deutlich besser als in den vergangenen Jahren. 170 Schülerinnen und Schüler erzielten die Bestnote 1,0. Bildungsminister Marco Tullner (CDU) sagte, auf das Ergebnis in der Corona-Pandemie könne man stolz sein.