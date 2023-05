Kurz vor den Abiturprüfungen im Fach Geschichte in Sachsen-Anhalt am Montag sind die Aufgaben durchgestochen worden. Wie das Bildungsministerium am Sonntag mitteilte, wurden die Themen vorab bekannt und über Chatgruppen verbreitet. Eine entsprechende Meldung sei am Sonntag beim Landesschulamt eingegangen.