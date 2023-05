An die Öffentlichkeit geraten waren einem Ministeriumssprecher zufolge nicht die gesamten Aufgaben, sondern Überschriften. Wie es zu der Panne kommen konnte, ist noch unklar. Das Bildungsministerium will den Vorfall nun zügig aufarbeiten. Man habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet. "Wir versuchen alles rauszukriegen, was rauszukriegen ist", so der Sprecher am Montag. Man gehe aktuell nicht von einem Hackerangriff aus, wahrscheinlich liege "menschliches Versagen" vor. Genauere Angaben machte der Sprecher nicht.