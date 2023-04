In Sachsen-Anhalt starten am Montag die Abiturprüfungen für rund 5.700 Schülerinnen und Schüler. Die Prüfungen in den schriftlichen Abiturfächern beginnen mit dem Fach Biologie und enden am 8. Mai mit dem Fach Geschichte und den Profilfächern an den beruflichen Gymnasien. Die mündlichen Prüfungen stehen nach Angaben des Bildungsministeriums ab dem 14. Juni an. Bis zum 5. Juli sollen die Abizeugnisse überreicht werden.