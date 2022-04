Am Freitag hatten die Abiturientinnen und Abiturienten in Sachsen-Anhalt ihren letzten Schultag vor den Abschlussprüfungen gefeiert. In Magdeburg hatte die Polizei dabei 19 Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, in zwei Fällen aber auch wegen Körperverletzungsdelikten. Das hatte die Polizei am Samstag mitgeteilt. Bis zu 500 Menschen hatten etwa im Rotehornpark in Magdeburg gefeiert.